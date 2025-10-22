Una nuova allerta meteo per la Toscana | preoccupano la pioggia ma anche il vento

Firenze, 22 ottobre 2025 – Ancora cielo grigio, ancora pioggia e temporali. Ma anche vento, che dovrebbe colpire in maniera dura in particolare la costa livornese. Dopo l’allerta di mercoledì 22 ottobre, c’è un nuovo avviso meteo arancione per la giornata di giovedì 23. L’allerta per la pioggia sarà in parte gialla e in parte arancione. Lo stesso accadrà per il vento, con allerta arancione specifica per la costa toscana e per i rilievi del Mugello. Una situazione che viene costantamente monitorata dalla Protezione Civile. Ma ecco le singole allerte di cui tenere conto. Allerta meteo arancione in Toscana: fiumi osservati speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

