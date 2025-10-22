Una Hotels trionfa contro il Bashkimi | agevole bis europeo per i biancorossi
Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 – Brodino di Coppa ben cucinato dall a Una Hotels, che cena gioiosa bevendosi agevolmente i non trascendentali avversari kosovari del Bashkimi conquistando la seconda vittoria, su due match disputati, della fase a gironi di Fiba Europe Cup. Per l’occasione è tornata a fare tifo, sin dal primo minuto, anche il gruppo organizzato del tifo reggiano. Il “Popolo Biancorosso” ha infatti sospeso la protesta contro il nuovo protocollo per gli ultras, in segno di rispetto verso Raffaele Marianella, l’autista di bus ucciso da un mattone durante l’assalto criminale al pullman dei fans di Pistoia, da parte di ultras della Sebastiani Rieti domenica scorsa:”Il tifo non uccide, buon viaggio Raffaele” lo striscione dei tifosi del PalaBigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
