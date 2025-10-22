Una Giornata Particolare ripercorre la morte di Cleopatra

Sarà l’ultimo respiro della regina Cleopatra il giorno cruciale che Aldo Cazzullo racconterà questa sera, mercoledì 22 ottobre, in Una Giornata Particolare, il programma di storia e cultura della prima serata di La7. Forte del successo del debutto della scorsa settimana, l’editorialista del Corriere della Sera ripercorrerà non solo la morte della sovrana egizia, ma anche la fine del Regno d’Egitto e la nascita dell’Impero Romano. Anticipazioni e ospiti del 22 ottobre 2025. Donna colta, poliglotta e intelligente: la regina egiziana seppe reggere un regno fragile negli ultimi anni della sua indipendenza, sfidando il potere nuovo e implacabile della Roma di Giulio Cesare, di Marco Antonio e di Ottaviano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare ripercorre la morte di Cleopatra

