Una donna è stata ferita al volto con un coltello a Milano è grave | il suo aggressore è ricercato
In via Grassini a Milano, una donna di 55 anni è stata colpita al volto con un coltello. È in gravi condizioni. Il suo aggressore è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La donna si era rivolta a un centro antiviolenza ed è stata aiutata da uno studio legale - facebook.com Vai su Facebook
Ferita con 3 colpi di pistola e abbandonata all’ospedale di Brescia: morta una donna - Dolores Dori, donna di 44 anni residente a Vicenza, ha perso la vita dopo essere stata abbandonata da un'auto davanti all'ospedale di Desenzano del Garda ... Da fanpage.it
Donna aggredita da sette cani di cui si prendeva cura. Ferita agli arti e al collo - Una donna di 49 anni è stata aggredita da sette cani che stava accudendo. blitzquotidiano.it scrive
Omicidio a Desenzano: morta 44enne abbandonata davanti al pronto soccorso dopo essere stata ferita a colpi di pistola - Dolores Dori, 44 anni, residente a Vicenza e di origine sinti, è morta all’ospedale di Desenzano del Garda dopo essere stata abbandonata davanti al pronto soccorso con tre ferite da arma da fuoco. Scrive blitzquotidiano.it