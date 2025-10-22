Una donna dà fuoco all'appartamento nel tentativo di uccidere uno scarafaggio

Nel tentativo di uccidere uno scarafaggio con un accendino e uno spray infiammabile, una donna della Corea del Sud ha scatenato un incendio che ha distrutto il condominio e ucciso una vicina. L’episodio rivela che quando la paura atavica degli insetti è troppo radicata si arrivano a reazioni estreme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

