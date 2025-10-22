Una coriacea Juventus esce a testa alta dal Bernabeu | vince il Real 1-0

Dopo il tonfo di Como molti tifosi bianconeri si aspettavano un tracollo dalla trasferta a Madrid ma l’undici di Tudor è riuscito a battersi ad armi pari con il Real Madrid dal primo all’ultimo minuto. I tre punti sono rimasti ai Blancos grazie ad un flipper in area che ha consentito a Jude Bellingham di segnare il gol-partita ma la Juventus ha costretto più volte Courtois a parate non semplici. Invece di chiudersi in difesa, la Juventus ha avuto la personalità di giocarsela fino alla fine, creando parecchie palle gol che gli avanti bianconeri non sono riusciti a sfruttare al meglio. Sugli scudi anche Di Gregorio, autore di diverse parate importanti che hanno negato il gol a Kylian Mbappé e all’ex milanista Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

