Una ciocca di capelli di Nicolò Paganini esposta a Genova vicino al celebre Cannone

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Festival violinistico internazionale, in corso, e dedicato al virtuoso, la “reliquia” è stata donata al Comune di Genova. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Una ciocca di capelli di Nicolò Paganini esposta a Genova, vicino al celebre “Cannone”

