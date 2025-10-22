Una ciocca di capelli di Nicolò Paganini esposta a Genova vicino al celebre Cannone

Durante il Festival violinistico internazionale, in corso, e dedicato al virtuoso, la “reliquia” è stata donata al Comune di Genova. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Una ciocca di capelli di Nicolò Paganini esposta a Genova, vicino al celebre “Cannone”

Donata a Genova una ciocca di capelli di Niccolò Paganini - La preziosa ciocca di capelli di Niccolò Paganini, il celebre violinista e compositore genovese che incantò il mondo con il suo talento senza pari, è stata appena donata alla città di Genova. Scrive primocanale.it

