Una caserma per i vigili del fuoco e la sede della Cri | sì all’accordo

Firmato il protocollo d’intesa per la nuova caserma dei vigili del fuoco e la sede della Croce Rossa a Visso. La prima finanziata con un investimento di 5,5 milioni di euro, con risorse in arrivo dal ministero dell’interno, l’altra sostenuta da un finanziamento di un milione di euro nell’ambito del Programma straordinario di rigenerazione urbana post-sisma. Erano presenti ieri all’incontro per la firma, oltre al commissario Guido Castelli, il sindaco Rosella Sensi e il sottosegretario Emanuele Prisco, il questore di Macerata Luigi Mangino, il vicario del prefetto di Macerata Giuseppe Di Martino, il direttore Usr Marco Trovarelli, la presidente della Croce Rossa regionale Rosaria Del Balzo Ruiti, il presidente Cri del comitato di Visso David Celi, Pierpaolo Russo dell’Agenzia del demanio, il comandante dei vigili del fuoco di Macerata Leonardo Rampino, il comandante regionale Vincenzo Bennardo, il direttore risorse logistiche e strumentali del dipartimento dei vigili del fuoco Stefano Marsella, la senatrice Elena Leonardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

