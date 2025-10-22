Una carta dei vini tutta al femminile Niko Romito con il Bulgari porta le vignaiole italiane in tutto il mondo
Da Roma a Tokyo, in tutti i ristoranti Niko Romito dentro agli hotel del gruppo, una speciale wine list sarà dedicata alle donne eroiche del vino biologico italiano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
