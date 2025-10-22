Una campagna portata avanti con Komen Italia per ricordare che la diagnosi precoce può salvare la vita

22 ott 2025

L a facciata di Montecitorio si illumina di rosa in adesione alla campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione di Komen Italia: «La prevenzione è il nostro capolavoro», è scritto in una nota diffusa da Montecitorio. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Montecitorio in rosa per la prevenzione del tumore al seno iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

