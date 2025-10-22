Un viaggio nello stile | AERONAUTICA MILITARE FW 25_26 Woman
Sicura, dinamica, essenziale. La nuova collezione FW 2526 Woman di AERONAUTICA MILITARE celebra una femminilità contemporanea che unisce sportswear e heritage military con un’eleganza disinvolta. Un guardaroba pensato per il ritmo della città: pratico senza essere prevedibile, raffinato senza rinunciare alla funzionalità. La palette: l’inverno come ispirazione Il colore verde, cifra stilistica del brand, guida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Profuma ogni viaggio con stile! Dal 17 al 31 ottobre, approfitta dell’offerta speciale sui diffusori per auto Millefiori Milano! Scegli il tuo profumo preferito e rendi ogni spostamento un momento di piacere. (offerta valida su tutti i diffusori auto, esclusi i nuovi I - facebook.com Vai su Facebook
Volo salvavita per un bambino di 10 anni da Bari a Milano su un C-130J dell'Aeronautica Militare - Un bambino di 10 anni è stato salvato grazie a un volo dell'Aeronautica Militare che l'ha trasportato da Bari a Linate in pericolo di vita. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Neonato di un giorno in pericolo di vita, soccorso da un volo dell'Aeronautica: il viaggio della speranza da Bari a Roma - 130 capace di trasportare contemporaneamente un'ambulanza e un'auto medica per consentire agli specialisti di proseguire le cure anche in volo ... Riporta leggo.it
Volo Falcon per la vita di un bimbo - Un bambino di 2 anni trasferito d'urgenza da Catania a Bosisio Parini grazie all'Aeronautica militare italiana. Segnala ilgiorno.it