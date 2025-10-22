Un vaccino basato su mRNA potrebbe aiutare il sistema immunitario contro il cancro
I vaccini a mRNA, sviluppati per contrastare il SARS-CoV-2, stanno rivelando un effetto inatteso e se confermato di grande importanza clinica: sembrano potenziare la risposta antitumorale nei pazienti trattati con immunoterapie. I dati, presentati al congresso annuale dell’ European Society for Medical Oncology a Berlino e discussi su Science, mostrano che i pazienti oncologici trattati con immunoterapici e che avevano ricevuto un vaccino a mRNA – anche non diretto contro antigeni tumorali – vivevano significativamente più a lungo di quelli che non lo avevano ricevuto prima dell’inizio della terapia immunologica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vaccinazioni antinfluenzali 2025-26: "In questo momento non tutti i medici di famiglia in Italia hanno già ricevuto le dosi di vaccino antinfluenzale", racconta Tommasa Maio ad Adnkronos. Quindi "non in tutte le regioni si potrà iniziare a vaccinare nei nostri stud - facebook.com Vai su Facebook
Melanoma, così il vaccino a mRna «fisso» raddoppia le risposte nei pazienti più gravi - Tasso di risposta doppio nei pazienti con melanoma avanzato e resistenti a più trattamenti standard: i risultati dello studio italiano presentati al Congresso della Società europea di oncologia medica ... ilsole24ore.com scrive
Il vaccino anti-Covid a mRNA può potenziare le cure contro il cancro? Il nuovo studio - Un’analisi ha indagato sulle potenzialità dei vaccini a mRNA nella lotta contro il cancro: la scoperta é stata sorprendente. Da msn.com
I vaccini anti-covid a mRNA potenziano la risposta immunitaria contro il cancro? - Focus.it - Osservata un'estensione della sopravvivenza nei pazienti che hanno ricevuto vaccini anti- Come scrive focus.it