Un tifoso del Manchester City muore in trasferta e la società paga le spese per rimpatriare la salma Times

Il Manchester City si è fatto carico del rimpatrio della salma di un tifoso morto in Spagna il giorno prima della partita contro il Villarreal. Il tifoso sarebbe morto per cause naturali ma senza sottoscrivere una assicurazione di viaggio. L’enormità dei costi ha spinto il City a venire incontro alla famiglia del tifoso. Lo scrive il Times. La vicenda del tifoso del Manchester City. “Guy Bradshaw, 35 anni, aveva deciso di trascorrere alcuni giorni a Benidorm, 130 miglia a sud di Villarreal, in attesa della sfida di Champions League di martedì sera. IL City ha poi vinto la partita 2-0. Bradshaw è stato trovato morto nel letto da un amico, nell’appartamento in cui alloggiava, nelle prime ore del giorno della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

