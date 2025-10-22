Un tesoretto da investire Condiviso con i sindaci l’elenco delle priorità
Ci sono priorità nell’elenco dei progetti messi a punto dopo il passaggio della competenza sulla tratta autostradale A12 tra Sestri Levante e Sarzana e A15 La Spezia-Santo Stefano da Salt a Concessioni del Tirreno. Il quadro tracciato ha un percorso chiaro: partendo da secondo lotto della bretella Ceparana - Santo Stefano al raddoppio dello svincolo di Fornola a Vezzano Ligure fino alla realizzazione della sistemazione e ammodernamento sull’Aurelia a Sarzana e possibile adeguamento della Cisa. Ma ancora la variante all’Aurelia di adduzione all’autostrada A12 nel Comune di Arcola tra i caselli di Sarzana e Santo Stefano Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
