Gli Stati Uniti e l’Argentina hanno firmato uno storico accordo economico. Con un comunicato ufficiale, la Banca Centrale Argentina ha confermato la linea di finanziamento da parte del Dipartimento del Tesoro americano per circa 20 miliardi di dollari, attraverso uno scambio di valuta (Swap) con l’obiettivo di “contribuire alla stabilità macroeconomica del Paese latinoamericano, e specialmente per preservare la stabilità di prezzi e promuovere una crescita economica sostenibile”. Nella nota, le autorità argentine spiegano che l’accordo “stabilisce i termini e le condizioni per la realizzazione di operazioni bilaterali di swap con valute tra le parti”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un tango americano. Trump e il salvataggio per l’Argentina

