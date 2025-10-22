Un sabato di sera di voci e musica con i migliori cori in circolazione torna la rassegna ' Mario Roffi'

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Nuova e San Biagio è in programma la 35esima edizione della rassegna corale 'Mario Roffi', che quest’anno diventa anche un’occasione per festeggiare i primi 70 anni della dell’Accademia Corale Città di Ferrara.La costituzione dell’accademia corale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

