Un sabato di sera di voci e musica con i migliori cori in circolazione torna la rassegna ' Mario Roffi'
Sabato 25 alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Nuova e San Biagio è in programma la 35esima edizione della rassegna corale 'Mario Roffi', che quest’anno diventa anche un’occasione per festeggiare i primi 70 anni della dell’Accademia Corale Città di Ferrara.La costituzione dell’accademia corale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
