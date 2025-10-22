Mancano quattro giorni al ritorno del galoppo all’ippodromo di San Rossore, tradizione che ha superato di oltre un ventennio il secolo e mezzo di vita. Nessun altro ippodromo in Italia può oggi vantare tanto glorioso passato, una circostanza della quale ci auguriamo che il "Masaf" sia pienamente consapevole. Domenica sarà in pista nelle sette corse in programma un lotto di purosangue impegnati in un programma che fin dalla prima giornata interesserà gli appassionati. E se il premio “Apertura”, ricco handicap sulla distanza dei 1750 metri della pista grande, si annuncia, come da tradizione, prova incerta e combattuta, ci sarà un’altra corsa corsa, il premio “Villa reale”, al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ritorno al galoppo. Ippica, al via la stagione