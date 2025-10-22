Un responsabile e un direttore tecnico per la Multiservizi | pubblicato il bando

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Brindisi Multiservizi ha avviato una nuova e urgente procedura di selezione pubblica per reperire il responsabile tecnico e direttore tecnico aziendale. La decisione è stata formalizzata attraverso una determina firmata dall'amministratore unico, avvocato Rossana Palladino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Direttore tecnico - AIEM SRL Società EPC General Contractor partecipata da uno dei maggiori fondi di investimento mondiale nel Private Equity Infrastrutturale è alla ricerca di un/una CTO - Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Responsabile Direttore Tecnico Multiservizi