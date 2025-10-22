Un responsabile e un direttore tecnico per la Multiservizi | pubblicato il bando
BRINDISI - La Brindisi Multiservizi ha avviato una nuova e urgente procedura di selezione pubblica per reperire il responsabile tecnico e direttore tecnico aziendale. La decisione è stata formalizzata attraverso una determina firmata dall'amministratore unico, avvocato Rossana Palladino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
