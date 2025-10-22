Un Professore torna con il coraggio di scegliere

Davidemaggio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo anno scolastico è iniziato da oltre un mese, ma su Rai 1 prenderà il via giovedì 20 novembre con la terza stagione di Un Professore, la serie che dal 2021 vede Alessandro Gassmann nei panni dell’adorabile e adorato professor Dante Balestra, l’insegnante che tutti i ragazzi meriterebbero di trovare sulla loro strada. E che in questo nuovo capitolo guadagna il sottotitolo Il Coraggio di Scegliere. Coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la terza stagione è composta da sei prime serate dirette da Andrea Rebuzzi e segna il ritorno del cast originale con l’aggiunta di alcune new entry. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

un professore torna con il coraggio di scegliere

© Davidemaggio.it - Un Professore torna con “il coraggio di scegliere”

Approfondisci con queste news

professore torna coraggio scegliere«Un professore 3», quando esce la serie tv e dove eravamo rimasti - Con la maturità alle porte non mancheranno novità, emozioni e colpi di scena di Redazione Un professo ... Secondo msn.com

Professori sullo schermo: quando il cinema insegna davvero - Da John Keating al maestro Miyagi, fino a Dante Balestra: per i professori sullo schermo educare non è solo spiegare e dare voti, ma aiutare gli studenti a trovare la propria strada. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Professore Torna Coraggio Scegliere