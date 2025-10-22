un professore torna con il coraggio di scegliere

Il nuovo anno scolastico è iniziato da oltre un mese, ma su Rai 1 prenderà il via giovedì 20 novembre con la terza stagione di Un Professore, la serie che dal 2021 vede Alessandro Gassmann nei panni dell’adorabile e adorato professor Dante Balestra, l’insegnante che tutti i ragazzi meriterebbero di trovare sulla loro strada. E che in questo nuovo capitolo guadagna il sottotitolo Il Coraggio di Scegliere. Coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la terza stagione è composta da sei prime serate dirette da Andrea Rebuzzi e segna il ritorno del cast originale con l’aggiunta di alcune new entry. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

