Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino, insieme all’intero cast, hanno partecipato ad Alice nella Città, sezione indipendente della Festa del Cinema di Roma, per offrire un’anteprima esclusiva della terza stagione di Un Professore. La serie, molto amata dal pubblico, tornerà su Raiuno dal 20 novembre con sei nuovi episodi. Gli studenti faranno ritorno nelle aule del liceo Leonardo Da Vinci, situato nel cuore della Capitale, per affrontare un altro anno scolastico ricco di emozioni. Dante Balestra, interpretato da Gassmann, continuerà a ispirare i giovani nei panni del professore di filosofia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Un Professore 3”, intervista esclusiva ad Alessandro Gassmann: “Dante Balestra è il professore che avrei voluto avere. Devo tanto a questo personaggio e continuerò a farlo fin quando si potrà”