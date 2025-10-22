Ancora una visione indirizzata verso l’internalizzazione e con la bandiera "Made in Grosseto". Arriva l’accordo, un patto tra Noxerior e LuxNox per la distribuzione in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina di generatori di ossigeno e di azoto progettati e realizzati a Grosseto. E’ stato presentato ieri l’accordo commerciale stipulato tra due realtà maremmane e il mercato dei Balcani grazie all’interesse dell’ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto. "Il risultato nasce dalla visione di un’Amministrazione che crede nella capacità delle imprese locali – dice il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di aprirsi a nuovi mercati e di sviluppare relazioni internazionali di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un ponte verso il mondo 'Ossigeno' alle imprese