Un pomeriggio di giochi da tavolo e di ruolo a Bagnacavallo

Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo dedicati ai giochi. Sabato 25 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, la biblioteca aprirà le sue porte a tutte e tutti dagli otto anni in su per un pomeriggio all’insegna dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

