Un pericolo per la democrazia | perché Mohammad Hannoun non può restare in Italia
Quando un uomo pronuncia parole che inneggiano alla violenza e difende apertamente chi la pratica, la società civile deve reagire. Non è una questione ideologica: è una questione di sicurezza nazionale. Mohammad Hannoun, al centro di un caso che ha scosso l’opinione pubblica, è divenuto simbolo di un problema che riguarda la tenuta stessa del nostro Stato democratico. Dalle inchieste giornalistiche emergono frequentazioni, dichiarazioni e posizioni che secondo le cronache hanno evidenziato una presunta vicinanza a Hamas, organizzazione indicata dagli Stati Uniti e da gran parte della comunità internazionale come terroristica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
