Un orso entra in uno zoo della California per fare visita agli orsi in gabbia

Il 17 ottobre 2025 un orso nero ha scavalcato i cancelli del Sequoia Park Zoo di Eureka, in California. Ha osservato e interagito pacificamente con gli ospiti Tule, Ish?ng e Kunabulilh prima di essere riportato nel bosco. L'episodio, insolito per un animale solitario, ha sorpreso lo staff, che indaga su come l'orso sia riuscito a entrare nello zoo.