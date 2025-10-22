Un orso entra in uno zoo della California per fare visita agli orsi in gabbia
Il 17 ottobre 2025 un orso nero ha scavalcato i cancelli del Sequoia Park Zoo di Eureka, in California. Ha osservato e interagito pacificamente con gli ospiti Tule, Ish?ng e Kunabulilh prima di essere riportato nel bosco. L’episodio, insolito per un animale solitario, ha sorpreso lo staff, che indaga su come l’orso sia riuscito a entrare nello zoo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo l' Orso che suona il rock ecco l' Orso che entra in Nazionale.Gli anni passano ma .. Un abbraccio al mio amico Lello Orso - facebook.com Vai su Facebook
Usa, orso entra in una gelateria in California e divora tutto il gelato - Poco dopo l’arrivo della polizia, l’orso, ribattezzato affettuosamente “Fuzzy” dagli agenti, sarebbe stato attratto dai profumi zuccherini provenienti dall’interno del negozio. Secondo blitzquotidiano.it
Orso goloso trovato dietro ad un bancone di gelati a South Lake California - Secondo un comunicato stampa dell'ufficio dello sceriffo, gli agenti dell'ufficio della contea di El Dorado, inviati domenica in una gelateria a Camp Richardson a South Lake Tahoe, sono stati accolti ... Riporta tg24.sky.it
Un orso nero sorprende i bagnanti in California: prima si fa una passeggiata in spiaggia e poi un bagno nel lago - Nei giorni scorsi un orso nero è stato avvistato su una spiaggia a South Lake Tahoe, in California: molti video mostrano l'animale che, di fronte allo stupore dei bagnanti, passeggia sul bagnasciuga ... Si legge su lastampa.it