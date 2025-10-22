Un nuovo sistema antincendio per preservare le cupole del Santo | il progetto
L’incendio che nel 2019 devastò la cattedrale di Notre-Dame di Parigi ha rappresentato per il mondo intero un doloroso promemoria della fragilità dei grandi monumenti storici. In pochi minuti secoli di arte e di fede furono messi in pericolo, mostrando quanto sia necessario, per edifici di tale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Un nuovo sistema antincendio per preservare le cupole del Santo: il progetto - Gli ugelli utilizzati sono in grado di erogare a 100 bar una nebbia d’acqua composta da goccioline di dimensioni idonee, che cambiando stato e aumentando di volume permettono un elevato abbattimento d ... Segnala padovaoggi.it
Al via protezione antincendio cupole Basilica del Santo a Padova - Al via il progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema antincendio della Basilica del Santo a Padova, del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Da ansa.it
