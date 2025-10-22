Un nuovo attacco russo ha colpito Kiev e altre città dell’Ucraina

Nella notte tra martedì e mercoledì, un nuovo attacco effettuato dalla Russia con missili e droni ha colpito Kiev e diverse altre località. Il presidente dell’ Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che, tra i luoghi interessati dal raid, c’è anche una scuola dell’infanzia a Kharkiv, la seconda città più popolosa del Paese dopo la capitale. Ha dichiarato, inoltre, che il bombardamento ha provocato la morte di sette persone e il ferimento di almeno ventisei. Su X, Zelensky ha pubblicato il seguente messaggio: «Un attacco di droni russi ha colpito un asilo a Kharkiv, dopo un massiccio attacco avvenuto durante la notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un nuovo attacco russo ha colpito Kiev e altre città dell’Ucraina

