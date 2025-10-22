Un minore accusa gli ultrà e fa i nomi L’intercettazione in questura | Dovevo mirare più in basso

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga l’indagine sulla morte dell’autista del pullman dei tifosi toscani. Tracce sul masso che ha ucciso Marianella, prelevato il dna agli indagati. Sequestrati i cellulari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Un minore accusa gli ultrà e fa i nomi. L’intercettazione in questura: “Dovevo mirare più in basso”

