un incidente tra due autobus in uganda ha provocato almeno quarantasei morti

Poco dopo la mezzanotte, un grave incidente, avvenuto sull’autostrada che collega la capitale dell’ Uganda, Kampala, con la città di Gulu, ha provocato oltre quarantasei morti e diversi feriti. Lo scontro, che ha avuto luogo vicino al villaggio di Kitaleba, nel nord del Paese, ha coinvolto principalmente due autobus, un camion e un’auto, oltre ad altri veicoli, interessati solo di riflesso. Stando alle prime ricostruzioni, i due autobus stavano cercavando di sorpassare rispettivamente l’auto e il camion, su una strada a due corsie. Uno dei due autisti avrebbe sterzato bruscamente, nel tentativo di evitare l’impatto con l’altro mezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

