Un gregge con centinaia di pecore ha invaso le strade di un comune brianzolo

Uno spettacolo d’altri tempi, ma che in Brianza non è poi così insolito, ha sorpreso i residenti di Concorezzo. Tutto è iniziato con lo scampanellio i belati delle pecore: nel corso di questo pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, via Ozanam è stata invasa da un gregge di pecore accompagnato da alcuni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Michele Ricci, 36 anni e un gregge di centinaia di pecore, dopo aver lavorato alcuni anni in una fabbrica dalle sue parti si è licenziato per fare l'allevatore. - facebook.com Vai su Facebook

La storia di Michele Ricci, allevatore per passione: «Ho detto addio alla fabbrica» - Il pastore «restante» di Luogosano per la prima volta è diventato «errante». Si legge su ilmattino.it

Pamela, la pastora del Nordest che guida un gregge da mille pecore: «Dormo in tenda per restare accanto a loro. Ho chiamato i miei quattro figli con i nomi delle piante» - Di certo vengono prima le mille pecore che ogni giorno dell’anno, Natale, Capodanno e Pasqua compresi, accompagna da un prato all’altro là dove l’erba è più verde, d’estate nelle Dolomiti ampezzane, d ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Il cane di Johnny Depp si lancia contro un gregge e sbrana due pecore: cosa è successo - Stando a quanto raccontato dal tabloid britannico Sun, il bullmastif di nome Bourbon che ... Riporta quotidiano.net