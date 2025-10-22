Un gioco per la memoria una piattaforma per la prevenzione un dispositivo per l’inclusione | premiati tre istituti lombardi

Un gioco interattivo per stimolare la memoria nei pazienti affetti da Alzheimer, una piattaforma per facilitare l’accesso agli screening sanitari e un dispositivo pensato per permettere a uno studente con disabilità motorie e verbali di comunicare con la propria classe. Sono questi i tre progetti selezionati da Regione Lombardia per l’edizione 2025 del premio “Lombardia è Ricerca – Studenti”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it