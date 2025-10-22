Un genitore su tre usa male il seggiolino | come posizionarlo nel modo giusto in auto
Un’indagine di Altroconsumo e CYBEX rivela che un genitore su tre utilizza in modo scorretto il seggiolino auto per i figli e in molti casi, mentre quasi la metà non allaccia sempre le cinture di sicurezza ai figli. Simili errori, combinati a dispositivi inadeguati o montati male e allascarsa conoscenza delle norme mettono però a rischio l'incolumità dei bambini a bordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
PAURA DELLE EMOZIONI, PAURA DELLA VITA "L'educazione emotiva si fonda sulla relazione. Il primo sistema di regolazione emotiva è l'abbraccio del genitore. Ciò che fa davvero male di paura, rabbia e dolore, non è l'emozione in sè, ma viverla in solit - facebook.com Vai su Facebook