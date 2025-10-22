Un filtro ad acqua che pulisce l’aria In Riviera l’idea green per le stufe Abbatte fino al 90% dei fumi nocivi
Da Rimini arriva in un’invenzione che riduce l’inquinamento prodotto dalla stufe a pellet. Si chiama Pro=zone ed è un filtro ecologico a base d’acqua capace di trattenere le particelle nocive emesse durante la combustione. L’idea è di Antonio Di Gioia, titolare della Tecnico2424, azienda di famiglia che oggi esporta il dispositivo in tutto il mondo. "Con ProOzone – racconta – ci conoscono fino in Cile". Di Gioia, che cos’è ProZone? "È un filtro che trattiene fino al 90 per cento delle particelle inquinanti prodotte dalle stufe a pellet. L’ho ideato circa dieci anni fa, quando, lavorando come installatore, mi capitava spesso di vedere stufe senza canna fumaria al tetto: i fumi uscivano sui balconi, sporcando muri e panni stesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
