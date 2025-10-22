Un diario del ’43 | Montalbano sfoglia Vigata e saluta Pasquano

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pagina macchiata di tempo, un commissario che scava tra le pieghe della memoria e un saluto che stringe la gola: stasera su Rai 1 torna “Un diario del ’43”, capitolo tra i più intensi de Il commissario Montalbano, dove indagine e sentimenti si toccano senza confondersi. Memoria e indagine: l’appuntamento di stasera Alle 21.30 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un diario del 821743 montalbano sfoglia vigata e saluta pasquano

© Sbircialanotizia.it - Un diario del ’43: Montalbano sfoglia Vigata e saluta Pasquano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Diario 821743 Montalbano Sfoglia