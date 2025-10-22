Un diario del ’43 | Montalbano sfoglia Vigata e saluta Pasquano
Una pagina macchiata di tempo, un commissario che scava tra le pieghe della memoria e un saluto che stringe la gola: stasera su Rai 1 torna “Un diario del ’43”, capitolo tra i più intensi de Il commissario Montalbano, dove indagine e sentimenti si toccano senza confondersi. Memoria e indagine: l’appuntamento di stasera Alle 21.30 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo la demolizione di un vecchio silos, arriva a Montalbano un diario scritto nell'estate del '43 da un giovane fascista, Carlo Colussi, che nelle pagine confessa di aver compiuto un atto terribile. Questa scoperta si intreccia con l'arrivo a Vigata di un novanten - facebook.com Vai su Facebook