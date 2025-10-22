Un criceto fa impazzire i passeggeri di un volo | aereo in ritardo di tre ore per la caccia al roditore – VIDEO

Attimi di panico ma anche di risate per i passeggeri di un volo da Lima a Tarapoto, in Perù, che hanno subito un ritardo imprevisto dopo che un criceto è fuggito nei corridoi prima del decollo. Il video, diventato virale e registrato da Alan Astudillo Carretero, mostra l’equipaggio di cabina che scruta sotto i sedili mentre un annuncio informa i passeggeri che sono in corso le ricerche e chiede “pazienza e comprensione”. L’inseguimento imprevisto ha causato un ritardo di circa tre ore, come riporta El Pais, prima che i passeggeri applaudissero quando il roditore fuggitivo è stato finalmente ritrovato tra gli applausi generali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

