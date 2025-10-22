Un biopic sui Blondie in preparazione | Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry
Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
