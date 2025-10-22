Un biopic sui Blondie in preparazione | Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Argomenti simili trattati di recente

Mentre si rincorrono le voci su un imminente biopic sui Blondie, Debbie Harry non ha dubbi su chi dovrebbe interpretarla - facebook.com Vai su Facebook

Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry - Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells. Riporta comingsoon.it

Blondie: Debbie Harry indica la sua attrice ideale per il biopic diretto da Charlotte Wells - La cantante del celebre gruppo ha ben in mente il nome di colei che potrebbe interpretarla al meglio nel film della regista di Aftersun. Secondo msn.com

Blondie: Debbie Harry svela i piani per un biopic e l'attrice da cui vorrebbe essere interpretata - Da tempo circolano voci su un imminente biopic sui Blondie. Lo riporta ondarock.it