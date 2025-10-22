Un biopic sui Blondie in preparazione | Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

un biopic sui blondie in preparazione charlotte wells alla regia e florence pugh come possibile debbie harry

© Comingsoon.it - Un biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry

Argomenti simili trattati di recente

biopic blondie preparazione charlotteUn biopic sui Blondie in preparazione: Charlotte Wells alla regia e Florence Pugh come possibile Debbie Harry - Da tempo è in preparazione un biopic sulla band di Blondie e Debbie Harry ha indicato Florence Pugh come attrice preferita per interpretarla, mentre alla regia dovrebbe esserci Charlotte Wells. Riporta comingsoon.it

biopic blondie preparazione charlotteBlondie: Debbie Harry indica la sua attrice ideale per il biopic diretto da Charlotte Wells - La cantante del celebre gruppo ha ben in mente il nome di colei che potrebbe interpretarla al meglio nel film della regista di Aftersun. Secondo msn.com

Blondie: Debbie Harry svela i piani per un biopic e l'attrice da cui vorrebbe essere interpretata - Da tempo circolano voci su un imminente biopic sui Blondie. Lo riporta ondarock.it

Cerca Video su questo argomento: Biopic Blondie Preparazione Charlotte