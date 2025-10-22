Un amore da 46mila follower Ventiquattro anni lei cinquantuno lui La coppia senza età si racconta

Sansepolcro (Arezzo), 22 ottobre 2025 – Lui si chiama Samuele, è di Sansepolcro. Lei, Veronica, ha 24 anni ed è originaria di Torino. Stanno insieme. Si amano. Tra loro due ci sono 31 anni di differenza: Sam – così lo chiama lei – è più grande della mamma di Veronica, anzi Nica. Quando i suoi genitori hanno saputo la notizia, sono rimasti a bocca aperta, per usare un eufemismo. “Non se lo aspettavano, mi hanno detto di aver fallito come genitori, avevano tutte le preoccupazioni del caso – ci racconta lei –. Abbiamo avuto una settimana di litigi, ma poi ho deciso di presentarglielo: quando lo hanno visto, hanno capito che persona è. 🔗 Leggi su Lanazione.it

