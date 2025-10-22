Un albero per la salute gli alunni della Arcoleo Feltre piantano tre lecci all' ospedale Gravina
L’Ospedale “Gravina” di Caltagirone è tra i trentasette ospedali scelti per il progetto nazionale “Un albero per la salute”. Il reparto carabinieri biodiversità di Cosenza, nell’ambito delle attività promosse dal raggruppamento carabinieri biodiversità di Roma in collaborazione con la Fadoi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tempio Pausania, un albero per la salute all’ospedale Paolo Dettori - X Vai su X
Un albero per la salute: donato ficus di Falcone all’ospedale di Ariano #ArianoIrpino - facebook.com Vai su Facebook
Larino, alunni accendono l'Albero della legalità dei Carabinieri - A Larino nella Caserma dei Carabinieri acceso l'albero di Natale della legalità con i ragazzi della scuola media del paese. Riporta ansa.it