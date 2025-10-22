Un albero per la salute gli alunni della Arcoleo Feltre piantano tre lecci all' ospedale Gravina

L’OspedaleGravina” di Caltagirone è tra i trentasette ospedali scelti per il progetto nazionale “Un albero per la salute”. Il reparto carabinieri biodiversità di Cosenza, nell’ambito delle attività promosse dal raggruppamento carabinieri biodiversità di Roma in collaborazione con la Fadoi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

