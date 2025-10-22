un albero per la salute al mazzoni arriva un leccio

Un leccio come simbolo di salute e sostenibilità è stato piantato ieri mattina nel giardino dell’ ospedale Mazzoni di Ascoli, unica struttura sanitaria delle Marche scelta per l’edizione 2025 del progetto " Un albero per la salute ", promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi) e dal Reparto Carabinieri Biodiversità. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si è svolta in contemporanea in altri 38 ospedali italiani, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’interconnessione tra salute umana e salute ambientale secondo l’approccio One Health, che riconosce la stretta relazione tra persone, animali e ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

