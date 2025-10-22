Un albero per la salute Al Mazzoni arriva un leccio
Un leccio come simbolo di salute e sostenibilità è stato piantato ieri mattina nel giardino dell’ ospedale Mazzoni di Ascoli, unica struttura sanitaria delle Marche scelta per l’edizione 2025 del progetto " Un albero per la salute ", promosso dalla Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi) e dal Reparto Carabinieri Biodiversità. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si è svolta in contemporanea in altri 38 ospedali italiani, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’interconnessione tra salute umana e salute ambientale secondo l’approccio One Health, che riconosce la stretta relazione tra persone, animali e ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Tempio Pausania, un albero per la salute all’ospedale Paolo Dettori - X Vai su X
Un albero per la salute: donato ficus di Falcone all’ospedale di Ariano #ArianoIrpino - facebook.com Vai su Facebook
Un albero per la salute. Al Mazzoni arriva un leccio - Quella ascolana è l’unica struttura scelta nelle Marche per l’iniziativa promossa dai dirigenti ospedalieri e dal reparto biodiversità dei carabinieri . Secondo msn.com
All’ospedale Mazzoni la messa a dimora di “Un albero per la salute”, donato un leccio all’Ast Ascoli - La stessa iniziativa si è svolta contemporaneamente in altri 38 strutture ospedaliere italiane ... Secondo picenooggi.it
Al ‘Mazzoni’ “Un albero per la Salute”: il dono del reparto Carabinieri biodiversità - Iniziativa promossa in collaborazione con la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) Il ... Come scrive youtvrs.it