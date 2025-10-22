S pesso incolpato di cambiare idea (e tendenze) troppo in fretta, va però anche riconosciuto al mondo della moda il suo potere di far risplendere ciò che sembrava dimenticato. Dopo anni di minimalismo e linee pulite, la stagione Autunno- Inverno 2025 2026 ha riportato in passerella texture ricche, tattili, quasi pittoriche. Tra le protagoniste, il velluto damascato: quel tessuto nobile e cangiante che riporta in antiche dimore e teatrali decadenze. Giacche e abiti: 5 outfit e abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Oggi, però, si libera dal formalismo che un tempo lo confinava a salotti e palchi d’opera, per trasformarsi in simbolo di una nuova femminilità: più libera, folk, e terrena. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un abito damascato, in versione giovanile. Burberry riesce nell'impresa e rilancia il look di corte