Ultras del Rieti Vannacci | Se è uno dei nostri ergastolo
«Cari benpensanti progressisti, a differenza vostra, io parlo chiaro: galera, pene severissime e risarcimenti (anche con lavoro coatto). Ricordo una frase pronunciata qualche decade fa: “Un ladro va in galera. Se è uno dei nostri, ergastolo”. Terrorizziamo i delinquenti». Con queste parole, il leghista Roberto Vannacci si scaglia sui social contro i tre ultras fermati a Rieti con l’accusa di omicidio volontario per l’assalto al pullman del Pistoia Basket, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. Nel suo post social, Vannacci sceglie di usare l’espressione «uno dei nostri», riferendosi chiaramente, come traspare dal contesto del suo post agli ultras di estrema destra, simpatizzanti di Mussolini. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragedia post Rieti-Pistoia: un minorenne incastra tre ultras. Anche 9 daspo per gli ultras reatini - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, daspo per 9 ultras di Rieti - X Vai su X
Ultras del Rieti, Vannacci: «Se è uno dei nostri, ergastolo» - Il commento del leghista dopo il tragico scontro che ha tolto la vita all'autista Raffaele Marianella: «Galera, pene severissime» ... Si legge su open.online