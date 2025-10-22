Dybala ha il futuro fortemente in bilico, quindi attenzione alle possibili evoluzioni di mercato che possono esserci. Paulo Dybala è un giocatore pieno di talento. Nel corso della sua carriera, soprattutto alla Juventus ha dimostrato di essere un giocatore capace di fare la differenza a dir poco in un club di primissima categoria come quello di Torino, vincendo un sacco di trofei ed essendo sempre fra i titolari inamovibili della squadra allenata soprattutto da Massimiliano Allegri. Il centravanti argentino, negli ultimi anni si è trasferito a parametro zero dalla Roma, squadra in cui ha fatto vedere bellissime cose in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ultim'ora Dybala, accordo con i rossoneri: con la Roma è finita