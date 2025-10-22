Ultimo appuntamento con Io Canto Family | le anticipazioni

Giovedì 24 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “ Io Canto Family ”.   Giovedì 24 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con “ Io Canto Family ”, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Nella finale, le otto coppie di familiari rimaste in gara si sfideranno per conquistare la vittoria. La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli.   Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico. 🔗 Leggi su 361magazine.com

