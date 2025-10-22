Ultimissime Juve LIVE | le possibili scelte di Tudor per il Real Madrid ecco come ha reagito la dirigenza alla sua conferenza

Ultimissime Juve LIVE – 22 ottobre 2025. Conferenza stampa Tudor, sfogo dell'allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve.

Probabili formazioni Real Madrid Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la trasferta di Champions al Bernabeu - Probabili formazioni Real Madrid Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per la gara del Bernabeu, valida per la 3ª giornata di Champions Emergenza in difesa, scelte quasi obbligate ma con un ... Scrive juventusnews24.com

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 2025/26 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, cl ... Lo riporta juventusnews24.com

Juve, inchiesta Uefa per possibile violazione del fair play finanziario - E' il giorno della presentazione delle liste di candidati per il nuovo consiglio d'amministrazione della Juventus (entra l'attuale direttore generale bianconero Damien Comolli, mentre finisce l'era Sc ... Riporta sport.sky.it