Ultimissime Inter LIVE | Chivu si porta avanti le possibili scelte in vista della trasferta a Napoli
Ultimissime Inter Live di Mercoledi' 22 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 21 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 20 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 18 OTTOBRE.
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma-#Inter
Viviamo insieme la vigilia di Roma-Inter, match in programma domani sera all'Olimpico. Le ultimissime di formazione e le parole di Chivu in conferenza stampa.
Union Saint Gilloise – Inter Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00.
Chivu rompe col passato, non con la continuità. A Bruxelles, l'Inter manda un messaggio per l'Italia e l'Europa - Nel dubbio Chivu si prende tutto: l'Inter bella e il settimo successo consecutivo. Da msn.com
Inter, poker all'Union Saint-Gilloise: Chivu a punteggio pieno e primo gol di Pio Esposito in Champions - I nerazzurri di Chivu sono impegnati in Belgio nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Secondo tuttosport.com