Ultimati i lavori di manutenzione alle facciate del cimitero

L'amministrazione comunale di Casapulla, guidata dal sindaco Ferdinando Bosco, annuncia il completamento dei lavori di manutenzione alle facciate del cimitero comunale.Questi interventi, fortemente voluti dall'assessore comunale con delega al Cimitero, Gianluca Sarogni, hanno avuto come obiettivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

