Ultima Generazione | Nerviano bloccato l’ingresso della Leonardo

Siamo qui per ricordare l’enorme potere che hanno i lavoratori. Nerviano, 22 ottobre 2025 – Questa mattina alle 7.40 una ventina di attiviste di Â Ultima Generazione, Palestine Action Italia, BDS, Global March To Gaza e Milano per la Palestina Â hanno bloccato l’ingresso principale della sede di Nerviano della Leonardo Spa. Le manifestanti hanno dialogato con i dipendenti dello stabilimento, portando un messaggio di responsabilitÃ collettiva nel interrompere i rapporti con Israele. Dopo poco, sono giunti sul posto i carabinieri che hanno identificato le persone che hanno preso parte all’azione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

