Ufficio anagrafe e tributi partono i lavori in piazzetta della Misura e dureranno due anni La nuova sede in via Oberdan

Dopo il trasferimento dei Servizi Anagrafici del Comune di Forlì nella nuova sede in via Oberdan 2, ha preso il via il più ampio intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi della vecchia sede di Piazzetta della Misura, con l’obiettivo di garantire ambienti più moderni e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

