UFFICIALE – Mariani sarà l’arbitro di Napoli-Inter

Forzazzurri.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficiale, Mariani arbitrerà Napoli-Inter Maurizio Mariani è l’arbitro designato per la sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Inter, al VAR ci sarà Marini. Ecco . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

