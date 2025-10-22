UFFICIALE – Mariani sarà l’arbitro di Napoli-Inter
Ufficiale, Mariani arbitrerà Napoli-Inter Maurizio Mariani è l’arbitro designato per la sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Inter, al VAR ci sarà Marini. Ecco . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Official – Maurizio Mariani To Referee Napoli Vs Inter Milan Serie A Showdown