UeD Ciro Solimeno nega gli ultimi rumors | Martina mi ha preso in giro non sapevo nulla

Ciro Solimeno fa chiarezza e accusa Martina De Ioannon di averlo preso in giro. Continuano a circolare indiscrezioni su Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, il primo pensa che l’ex fidanzata lo abbia preso in giro fino alla fine. Storia Ig di Amedeo Venza (Screen Ig stories @amedeovenzaofficial) Gli ex tronisti di Uomini e Donne si stanno frequentando dopo che entrambi hanno messo fine alle loro precedenti relazioni nate nel dating show di Maria De Filippi. Sul web sta anche circolando uno scatto che li ritrae mentre si baciano. Un amico di Steri ha detto a Lorenzo Pugnaloni che Ciro era al corrente del loro riavvicinamento, a detta sua sapeva che si sentivano e che si erano messi d’accordo per vedersi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - UeD, Ciro Solimeno nega gli ultimi rumors: “Martina mi ha preso in giro, non sapevo nulla”

Scopri altri approfondimenti

Doccia gelata per Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. La foto che ritrae in atteggiamenti intimi Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non lascia spazio a troppi dubbi La loro reazione alla foto di Martina e Gianmarco Vai su Facebook

Ciro Solimeno sbugiarda Martina e Gianmarco: “Si sono visti e baciati”/ “Lei mi negava tutto, ma poi…” - Ciro Solimeno svela tutta la verità sul ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: i dettagli scioccanti sul triangolo di Uomini e Donne ... Da ilsussidiario.net

Uomini e Donne: Martina e Gianmarco stanno insieme? Dalle parole di Ciro alla reazione dell'ex tronista - Il pubblico di Uomini e Donne non sta più nella pelle: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno davvero insieme? Lo riporta cosmopolitan.com

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi dopo Uomini e Donne?/ L’indizio che preoccupa i fan - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continuano ad essere due degli ex protagonisti di Uomini e Donne e da ... Come scrive ilsussidiario.net