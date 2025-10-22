Ue | risoluzione Pd ' pieno sostegno a Kiev e riconoscere Stato Palestina'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina" e "continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie" è il primo punto degli impegni per il governo contenuti nella risoluzione che il Pd ha depositato in Senato in occasione delle comunicazioni della premier Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. Tra i vari punti della risoluzione dem, anche "riconoscere, sia in sede nazionale che a livello europeo, la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa" e "assumere in seno all'Unione europea, ogni iniziativa necessaria a porre fine all'occupazione illegale dei territori palestinesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev e riconoscere Stato Palestina'

Leggi anche questi approfondimenti

Addio in casa Pro Vasto: risoluzione consensuale con De Vivo La Pro Vasto e Rodolfo De Vivo si separano di comune accordo. La decisione, maturata nel pieno rispetto reciproco, chiude un percorso caratterizzato da impegno, professionalità e attacca - facebook.com Vai su Facebook

La risoluzione del piano scatta con l’oggettività dell’inadempimento https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/la-risoluzione-piano-scatta-l-oggettivita-dell-inadempimento-AHAyBz8C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echob - X Vai su X

Ue: risoluzione Pd, 'pieno sostegno a Kiev e riconoscere Stato Palestina' - "Ribadire la ferma condanna della grave, inammissibile e ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina" e "continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e al ... Lo riporta iltempo.it

Il Pd contro Meloni: 'Chiarisca su Trump e la rottura con l'Ue'. Palazzo Chigi: 'Negoziati sui dazi guidati dalla commissione' - Gli affondi del Pd che ha chiesto chiarimenti alla premier. Secondo ansa.it

MELONI, DIRETTA VIDEO VOTO SENATO SULLE COMUNICAZIONI/ “Riarmo Ue follia senza la NATO, stiamo con Trump” - Nel delicato e molto lungo discorso tenuto in Senato questo pomeriggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è riuscita a mantenere dritta la “barra” del Governo, non scontentando nessuna ... Riporta ilsussidiario.net